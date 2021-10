Toulouse Maison de quartier Amouroux Haute-Garonne, Toulouse Contes Maison de quartier Amouroux Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Contes Maison de quartier Amouroux, 15 décembre 2021, Toulouse. Contes

du mercredi 15 décembre au mercredi 16 février 2022 à Maison de quartier Amouroux

### Lectures **Bénévoles du quartier** **De 6 mois à 3 ans – Lectures** Des papis et des mamies des quartiers Soupetard et Amouroux racontent des histoires aux enfants. L’humour, la joie, la musique, le décor et le partage sont au rendez-vous. Les tout-petits adorent !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Maison de quartier Amouroux 70 Chemin Michoun, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T10:30:00 2021-12-15T11:30:00;2022-01-19T10:30:00 2022-01-19T11:30:00;2022-02-16T10:30:00 2022-02-16T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Maison de quartier Amouroux Adresse 70 Chemin Michoun, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Maison de quartier Amouroux Toulouse