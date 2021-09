Paris Musée Cognacq-Jay île de France, Paris Contes libertins, de Diderot au Marquis de Sade Musée Cognacq-Jay Paris Catégories d’évènement: île de France

Contes libertins, de Diderot au Marquis de Sade Musée Cognacq-Jay, 26 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 26 septembre 2021

de 15h à 15h45

Le dimanche 3 octobre 2021

de 15h à 15h45

payant

Conduites par la conteuse Laure Urgin, ces lectures font résonner les contes libertins de Diderot, Restif de la Bretonne, Crébillon et du Marquis de Sade. Organisées dans la lignée de l’exposition “L’Empire des sens, de Boucher à Greuze” (présentée au musée Cognacq-Jay du 19 mai au 18 juillet 2021), ces lectures font écho au cabinet d’erotica toujours visible au musée jusqu’au 8 octobre prochain. Cette alcôve présente une sélection de plus de soixante curiosa – estampes, miniatures, peintures, sculptures, boîtes à secrets et autres objets à caractère pornographique – et dévoile les rivages les plus secrets de l’imaginaire érotique du XVIIIe siècle. Animations -> Lecture / Rencontre Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir Paris 75003

1 : Saint-Paul (338m) 8 : Chemin Vert (465m)

Contact :Musée Cognacq-Jay 0140270721 EPPM-cognacqjay.documentation@paris.fr https://www.museecognacqjay.paris.fr/ https://facebook.com/museecognacqjay https://twitter.com/museecognacqjay0140270721 reservation.cognacqjay@paris.fr Animations -> Lecture / Rencontre Insolite

