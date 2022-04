Contes – L’histoire du soir Musée départemental de la montagne, 14 mai 2022 19:00, Haut-du-Them-Château-Lambert.

Nuit des musées Contes – L'histoire du soir Musée départemental de la montagne Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

La Haute-Saône regorge de magie, de mythes et de légendes qui berceront vos plus doux rêves en cette nuit des musées… Venez les écouter !

Chevaux fantastiques, chats sorciers et créatures aquatiques hantent les nuits sans lune, sans parler des personnages qui vivent dans les bois, les jardins et parfois même dans les maisons… La Haute-Saône regorge de magie, de mythes et de légendes qui berceront vos plus doux rêves.

Free entry Saturday 14 May, 19:00

Caballos fantásticos, gatos brujos y criaturas acuáticas frecuentan las noches sin luna, por no hablar de los personajes que viven en los bosques, los jardines y a veces incluso en las casas… El Alto Saona está repleto de magia, mitos y leyendas que harán realidad sus sueños más dulces.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

Château Lambert, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert, Bourgogne-Franche-Comté, France 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert Bourgogne-Franche-Comté