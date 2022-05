Contes – L’histoire du soir Musée départemental de la montagne, 14 mai 2022, Haut-du-Them-Château-Lambert.

Contes – L’histoire du soir

Musée départemental de la montagne, le samedi 14 mai à 19:00

Chevaux fantastiques, chats sorciers et créatures aquatiques hantent les nuits sans lune, sans parler des personnages qui vivent dans les bois, les jardins et parfois même dans les maisons… La Haute-Saône regorge de magie, de mythes et de légendes qui berceront vos plus doux rêves.

Entrée libre

La Haute-Saône regorge de magie, de mythes et de légendes qui berceront vos plus doux rêves en cette nuit des musées… Venez les écouter !

Musée départemental de la montagne Château Lambert, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert, Bourgogne-Franche-Comté, France Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00