Contes : Les Révélations Bibliothèque Anita Conti La Turballe, Loire-Atlantique

Loire-Atlantique

Contes : Les Révélations Bibliothèque Anita Conti, 18 août 2021-18 août 2021, La turballe. Contes : Les Révélations

Bibliothèque Anita Conti, le mercredi 18 août à 10:30

Spectacle pour enfants de 3 à 11 ans. Suivez les aventures des personnages crées par Hélène David, les épreuves qui'ils traversent, les rencontres plus ou moins loufoques qu'ils feront en chemin et découvrez comment leur vie sera changée à jamais… Inscription conseillée : 02 40 23 33 28 / bibliotheque@laturballe.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T10:30:00 2021-08-18T12:00:00

