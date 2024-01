Contes : les JO des animaux PloumExpo Ploumagoar, mercredi 7 février 2024.

Contes : les JO des animaux PloumExpo Ploumagoar Mercredi 7 février, 15h00, 16h30

Début : 2024-02-07 15:00

Fin : 2024-02-07 16:00

4 contes brefs et histoires à doigts contés-chantés avec des objets et de petits instruments. Mercredi 7 février, 15h00, 16h30 1

C’est la compétition chez les animaux. Le loup fait la course avec l’escargot, les grenouilles rivalisent pour arriver au sommet, la petite souris veut concourir au saut en hauteur des grenouilles.

Par France Quatromme

Durée 45min

PloumExpo rue Kergillouard 22970 Ploumagoar Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor