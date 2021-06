Villeneuve-d'Ascq Relais Nature du Val de Marque Nord, Villeneuve-d'Ascq Contes : les contes tissent le lien que l’Humain entretient avec son environnement Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Ces histoires ont été transmises de générations en génération et résonnent aujourd’hui comme un écho des temps anciens où s’est forgée notre humanité. Alors venez prêter vos oreilles aux histoires et – qui sait ? – peut-être les raconterez-vous à votre tour ? Rendez-vous à 15h, 15h45 et 16h30 au Relais nature du Val de Marque. Animation gratuite contée par Résonances, à destination des familles. Uniquement sur inscription, par mail à [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr). Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité.

Animation gratuite à destination du public familial. Uniquement sur inscription, par mail à : relaismarque@lillemetropole.fr

Les contes sont nés en même temps que la Parole. Les contes tissent le lien que l’Humain entretient avec son environnement. Relais Nature du Val de Marque Chemin de la Ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord

