CONTES & LEGENDES LE 19 NOVEMBRE 2022, 17H30 SALLE COQUIN

2022-11-19 – 2022-11-19

Contes & Legendes

« de la Savane à la Garrigue »

« Les contes se jouent des frontières et des pays. Ils suivent la migration des animaux et des hommes. Les histoires vont et viennent, enjambent la méditerranée et les déserts, évitent le tumulte des villes et des ports. Que l’on soit dans la savane, dans la garrigue, l’heure du crépuscule est le moment où les conteurs parlent de l’origine du monde, des légendes. Le lièvre devient un animal fantastique, le berger un héros. Dans la pénombre rode le danger entre lions et loups.

Alors Michel et Irénée vous donnent rendez-vous ce 19 novembre pour un beau voyage à ne pas rater. »

Affiche Réalisation Olivier SIROT

