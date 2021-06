Guérande Jardin des remparts,intra-muros Guérande, Loire-Atlantique Contes : L’arbre à histoires par Hélène Chendi Jardin des remparts,intra-muros Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Contes : L’arbre à histoires par Hélène Chendi Jardin des remparts,intra-muros, 6 août 2021-6 août 2021, Guérande. Contes : L’arbre à histoires par Hélène Chendi

Jardin des remparts, intra-muros, le vendredi 6 août à 10:30

Tendez l’oreille… Cet arbre connait plein d’histoires, des histoires pour petits et grands, des histoires du fond des temps, des histoires que lui apportent le vent et les oiseaux, des histoires récoltées depuis des années, des histoires gorgées d’émotion, pour rire, rêver ou frissonner. Un spectacle d’Hélène Chendi plein de surprises, qui stimule l’imaginaire. Pour les 5-11 ans.

Gratuit – Sur réservation – repli à Athanor en cas de pluie

Un spectacle pour les 5-11 ans Jardin des remparts,intra-muros Guérande place Saint Jean Guérande Intramuros Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T10:30:00 2021-08-06T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin des remparts,intra-muros Adresse Guérande place Saint Jean Ville Guérande lieuville Jardin des remparts,intra-muros Guérande