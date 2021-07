La Turballe La Turballe La Turballe, Loire-Atlantique CONTES : LA ROUE TOURNE ! La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

CONTES : LA ROUE TOURNE ! La Turballe, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, La Turballe. CONTES : LA ROUE TOURNE ! 2021-07-24 18:00:00 – 2021-07-24 19:30:00

La Turballe Loire-Atlantique Encadré par la Tricoteuse d’Histoire. « C’est parti pour un voyage à travers les Alpes, l’italie, la Slovénie, l’ex Yougoslavie, la Bulgarie et enfin la Turquie ! »

Inscription conseillée au 02 40 23 33 28 bibliotheque@mairielaturballe.fr +33 2 40 23 33 28 Encadré par la Tricoteuse d’Histoire. « C’est parti pour un voyage à travers les Alpes, l’italie, la Slovénie, l’ex Yougoslavie, la Bulgarie et enfin la Turquie ! »

Inscription conseillée au 02 40 23 33 28 dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu La Turballe Adresse Ville La Turballe lieuville 47.34963#-2.51305