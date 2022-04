Contes / La bande à Grimaud – Veillée Contée Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Contes / La bande à Grimaud – Veillée Contée Clohars-Carnoët, 20 juillet 2022, Clohars-Carnoët. Contes / La bande à Grimaud – Veillée Contée Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice Clohars-Carnoët

2022-07-20 – 2022-07-20 Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice

Clohars-Carnoët Finistère À la tombée de la nuit, dans le cadre idyllique de Saint-Maurice, Achille Grimaud a choisi de vous faire découvrir des raconteurs.euses d’histoires.

Avec Hélène Palardy, Pierre Devignes, Jean-Marc Derouen À la tombée de la nuit, dans le cadre idyllique de Saint-Maurice, Achille Grimaud a choisi de vous faire découvrir des raconteurs.euses d’histoires.

Avec Hélène Palardy, Pierre Devignes, Jean-Marc Derouen Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice Ville Clohars-Carnoët lieuville Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice Clohars-Carnoët Departement Finistère

Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clohars-carnoet/

Contes / La bande à Grimaud – Veillée Contée Clohars-Carnoët 2022-07-20 was last modified: by Contes / La bande à Grimaud – Veillée Contée Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 20 juillet 2022 Clohars-Carnoët finistère

Clohars-Carnoët Finistère