Voyageons de la Renaissance à l’art moderne… Valentin le mouton nous entraine dans une drôle de machine volante. Tandis que Pompon, l’ours polaire, s’envole à dos de lune. Et qui sont ces drôles d’animaux colorés qui mangent des coquelicots et des bleuets jusqu’à devenir multicolores ? Des histoires qui nous ferons découvrir des artistes et des oeuvres qui ont marqué l’Histoire… Durée : 50 min

Entrée libre, sur réservation

A partir de 5 ans (enfant accompagné). Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-10-10T15:00:00 2021-10-10T15:50:00;2021-10-10T17:00:00 2021-10-10T17:50:00

