À l’occasion des **Semaines isséennes des Droits de l’enfant** du mardi 2 au dimanche 28 novembre 2021 à Issy-les-Moulineaux, le Temps des Cerises vous accueille pour : Contes kamishibaï par Hiromi Asai, dimanche 14 novembre 2021 à 17h —————————————————————— Durée : 55 minutes Le petit Poucet japonais qui voulait devenir un grand samouraï ! Un couple réussit, à force de prier, à avoir enfin un enfant. C’est un petit garçon parfait, sauf qu’il est minuscule : trois centimètres… Suivi par Tanabata et Natsuhiko : Natsuhiko rencontre Tanabata, une très belle femme qui a perdu l’étoffe céleste dont elle a besoin pour pouvoir retourner au ciel. Il n’ose pas lui avouer que c’était lui qui l’avait cachée… _Issy-les-Moulineaux, signataire de la charte Unicef_ [_Ville amie des enfants_](https://www.villeamiedesenfants.fr/content/issy-les-moulineaux) _depuis 2003, organise chaque année les_ _Semaines Isséennes de Droits de l’enfant_ _coordonnées par l’association_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_. La 20ème édition du mardi 2 au dimanche 28 novembre 2021 s’inscrit dans le cadre de la labellisation «_ [_Issy, terre de jeux 2024_](https://www.issy.com/issy2024) _»._

Gratuit sur réservation en ligne, renseignements au 01 41 23 84 00

Par Hiromi Asai. Pour les enfants de 6 ans accompagnés. Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T17:00:00 2021-11-14T17:55:00

