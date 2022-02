Contes Kamishibaï au jardin japonais du Fort d’Issy. Public de 3 à 5 ans. Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Contes Kamishibaï au jardin japonais du Fort d'Issy. Public de 3 à 5 ans.

le dimanche 10 avril à Le Temps des Cerises

**Pour les 3-5 ans (enfant accompagné).** Hiromi Asai revient pour le plaisir des petites et grandes oreilles pour conter deux histoires bucoliques : _Le poisson-démon et la déesse de la montagne_ et _Le chaperon magique._ _En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu au Temps des Cerises._ Durée : 35 min.

Gratuit, sur inscription

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130

