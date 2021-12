Fégréac La Médiathèque Fégréac, Loire-Atlantique Contes Kabyles/Français La Médiathèque Fégréac Catégories d’évènement: Fégréac

La Médiathèque, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00 pass sanitaire pour les plus de 12 ans

Partir à la découverte de la Kabylie au travers des contes de cette région du nord de l’Algérie. Etre bercé par la langue originale, avec une lecture accompagnant en français. La Médiathèque 3 rue de l’Hôtel Denis 44460 Fégréac Fégréac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:00:00

