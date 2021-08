Saint-Cyr-sur-Menthon Domaine des Saveurs - Les Planons Ain, Saint-Cyr-sur-Menthon Contes jeune public : Gourmandises au musée Domaine des Saveurs – Les Planons Saint-Cyr-sur-Menthon Catégories d’évènement: Ain

Saint-Cyr-sur-Menthon

Contes jeune public : Gourmandises au musée Domaine des Saveurs – Les Planons, 19 septembre 2021, Saint-Cyr-sur-Menthon. Contes jeune public : Gourmandises au musée

le dimanche 19 septembre à Domaine des Saveurs – Les Planons A partir de 5 ans. Sur réservation. Les animations se déroulent dans le respect des consignes sanitaires (se renseigner).

Le musée a pensé aux plus jeunes en proposant un spectacle de contes à partir de 5 ans. Un chapeau cheminée, 2 conteuses pimentées, voilà les ingrédients d’un voyage gourmand entre contes et chants. Domaine des Saveurs – Les Planons 987 chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Saint-Cyr-sur-Menthon Autres Lieu Domaine des Saveurs - Les Planons Adresse 987 chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon Ville Saint-Cyr-sur-Menthon lieuville Domaine des Saveurs - Les Planons Saint-Cyr-sur-Menthon