Contes Japonais Théâtre Halle Roublot, 6 avril 2022, FONTENAY SOUS BOIS.

Date et horaire exacts : Le mercredi 06 avril 2022

de 15h00 à 15h45

payant

Avec son Kamishibaï (« théâtre de papier »), castelet ambulant japonais associé à l’art oral et visuel, Marjolaine nous plonge dans les histoires traditionnelles nippones qu’elle a récoltées. Certaines sont drôles, palpitantes, d’autres plus tristes et plus profondes, mais chacune nous nourrit d’une vision particulière d’un aspect de l’âme humaine.

Venez et entrez dans la cabane à histoires. Les contes, venant des quatre coins du monde, ont le pouvoir extraordinaire de transporter les enfants, et les plus grands, dans un univers où le rêve et l’imaginaire sont rois. Parfois accompagnés d’instruments de musique ou d’objets, nos conteurs vous feront voyager avec humour et poésie.

Un mercredi par mois à 15h

Théâtre Halle Roublot 95 RUE ROUBLOT FONTENAY SOUS BOIS 94120

Contact : 0182015202 contact@theatre-halle-roublot.fr https://www.theatre-halle-roublot.fr/contes https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot

Enfants;Loisirs;Théâtre

