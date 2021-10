Genève Théâtre Am Stram Gram Genève Contes japonais Théâtre Am Stram Gram Genève Catégorie d’évènement: Genève

du vendredi 5 novembre au dimanche 7 novembre à Théâtre Am Stram Gram

Dans le foyer, il y a une dame. C’est la dame aux haricots. Elle cherche neuf enfants pour travailler dans sa fabrique. Je ne sais pas si j’ai de bons yeux, et des doigts « agiles », comme la dame demande. Mais je dis oui et je m’inscris, avec d’autres enfants. Elle nous emmène. On signe un contrat, on met nos tenues d’ouvriers, on trie des haricots marrons et blancs. Dans sa fabrique, il y a une boîte rouge… La dame demande la différence entre le vide et le rien. Alfonso à côté de moi répond : « Le vide, c’est ma chambre quand je suis pas là, et le rien, c’est le désert sans le sable. » Zut. La boîte est vide. Dedans, il n’y a rien. Néant. Oh, tu sens ? Le néant a un parfum ! Distribution SOCIETAS | Conception : Chiara Guidi | Mise en scène : Chiara Guidi, Vito Matera | Jeu : Francesco Dell’Accio, Susanna Dimitri, Francesca Di Serio, Chiara Guidi, Vito Matera | Musique originale : Giuseppe Ielasi, Enrico Malatesta, Natàn Santiago Lazala | Costumes : Francesca Di Serio | Lumière : Giovanni Marocco | Scénographie : Vito Matera | Accessoires, technique : Carmen Castellucci, Eugenio Resta | Son : Alessio Ruscelli | Organisation : Elena De Pascale Production : Societas

De 10 à 25 francs

Fables ancestrales, théâtre d’ombres, dialogues philosophiques avec les enfants : Chiara Guidi revient après dix ans d’absence. Joie ! Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève

