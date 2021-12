Toulouse Médiathèque Danièle Damin Haute-Garonne, Toulouse Contes inuits Médiathèque Danièle Damin Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Samedi 12 décembre à 15h30 Pendant les longues nuits d'hiver, il est de tradition au Groenland de s'asseoir tous ensemble pour se raconter des histoires. Née au Groenland, Leoma (Marion Raievski) comédienne, conteuse, souhaite vous conter l'amour qu'elle porte à son pays natal, en partageant sa culture et ses légendes. À partir de 5 ans – Durée : 45 min Inscription au 05 62 15 01 70

