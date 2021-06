Sainte-Croix-aux-Mines Médiathèque du Val d'Argent Haut-Rhin, Sainte-Croix-aux-Mines Contes illustrés de la mer Médiathèque du Val d’Argent Sainte-Croix-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Médiathèque du Val d’Argent, le mercredi 30 juin à 14:30

Au grès des flots et des histoires, partons pour un voyage en mer à la suite d’un petit pirate qui ne se laisse pas faire !! Du pêcheur au monstre marin, d’autres personnages vous donnent également rendez-vous. Au terme de la représentation, retrouvez les artistes pour une séance de dédicaces autour de leurs nombreux livres jeunesse. Une animation proposée dans le cadre du projet « Dans ta bulle ! à la rencontre de la BD » avec le soutien du CNL.

Sur inscription

Spectacle jeune public Médiathèque du Val d’Argent 11a rue Maurice Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T14:30:00 2021-06-30T15:30:00

