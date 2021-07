CONTES I Les héros du monde arabe par Shirine al-Ansary Institut du Monde Arabe – IMA, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Tourcoing.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Institut du Monde Arabe – IMA

### Abou-Zeid El Hilali, Nasr Eddin Hodja, la Princesse Delhemma, Hassan Le Malicieux ou encore Shéhérazade : découvrez les héros du monde arabe en compagnie de la conteuse Shirine al-Ansary Après une naissance au Caire et une enfance entre la France et l’E gypte, Chirine e tudie le the âtre et la danse au Caire, à Paris et à Londres. Elle se passionne pour le travail du Corps et de la voix, avec un inte rêt particulier pour le re cit mêle à la poe sie et à la danse. C’est en 1992, parallèlement à son me tier de come dienne, qu’elle commence une re e criture de cycles entiers des Mille et Une Nuits, elle s’inspire de sa vie cairote, de ses souvenirs d’enfance, de ses longs se jours dans le de sert Libyque, le Sinaï, les villages du Delta du Nil et de la Haute E gypte. Le quotidien et la fiction s’enchevêtrent et cre ent un univers où l’imaginaire e claire le re elle, où le re elle renouvelle continuellement l’imaginaire. Un de ses objectifs est de rester aussi proche que possible de l’esprit subversif des Mille et Une Nuits, d’e viter les cliche s colporte s par les fantasmes orientalistes, les de sirs d’exotisme. Il peut pourtant lui arriver d’utiliser certaines ide es pre conçues, certaines images reçues afin de tenter de de jouer -et peut- être de jouer avec- les attentes du public.

Entrée libre

Institut du Monde Arabe – IMA 9-11 rue Gabriel Péri – 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00