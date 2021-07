Contes humoristiques de Bretagne Plougonvelin, 27 juillet 2021, Plougonvelin.

Contes humoristiques de Bretagne 2021-07-27 – 2021-07-27

Plougonvelin Finistère

Quelle jubilation que de combattre les idées reçues: le Léonard réputé austère sait aussi, et avec maestria, manier l’humour.

Armanel puise dans son répertoire de contes, légendes, histoires diverses et témoignages, les textes les plus drôles ou déroutants qu’il puisse trouver.

Cela donne un One Man Show comique de plus de 90 minutes pendant lesquelles vos zygomatiques ne seront pas souvent au repos.

Curés, Seigneurs, patrons, maris volages, femmes infidèles, relations parent-enfants, tout y passe et est source de scènes cocasses qui vont vous réjouir…

tucozmael@free.fr +33 7 67 21 93 27 http://armanel.e-monsite.com/

