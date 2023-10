Contes horrifiques Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Contes horrifiques Théâtre Mandapa Paris, 27 octobre 2023, Paris. Le vendredi 27 octobre 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif réduit : 12 EUR

Plein tarif : 16 EUR

Moins de 15 ans : 8 EUR

Contes traditionnels et d’histoires fantastiques qui font dresser les cheveux sur la tête !!! Issus du répertoire traditionnel, des histoires qui font dresser les cheveux sur la tête. Un cocktail horrifique de contes traditionnels et d’histoires fantastiques. Prenez ces histoires très noires, si noires qu’on en frémit mais qu’on en rit aussi. Ajoutez-y la fantaisie et l’imagination de la conteuse, mélangez, et savourez saignant ! Réservé aux amateur(e)s du genre, à rire jaune dans les bras parentaux. A partir de 8 ans, pas avant ! Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/contes-horrifiques

