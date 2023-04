Contes homériques Bibliothèque Amélie Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Contes homériques Bibliothèque Amélie, 17 mai 2023, Paris. Le mercredi 17 mai 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit Sur inscription 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr Amour et beauté, jalousie et héroïsme, guerre et paix Notre civilisation occidentale est nourrie des mythes gréco romains, plongeant ses racines chez les écrivains de l’Antiquité – parmi eux, Homère (VIIIème siècle avant J. C.) tient une place éminente avec les deux épopées l’Iliade et l’Odyssée que Béatrice Bustarret, conférencière d’art, propose de feuilleter en images. inscriptions à partir du mercredi 18 avril Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : 01 47 05 89 66 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7

© B. Bustaret

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Amélie Adresse 164 rue de Grenelle Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Amélie Paris

Bibliothèque Amélie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Contes homériques Bibliothèque Amélie 2023-05-17 was last modified: by Contes homériques Bibliothèque Amélie Bibliothèque Amélie 17 mai 2023 Bibliothèque Amélie Paris Paris

Paris Paris