2021-10-31 16:00:00 – 2021-10-31 18:00:00

Plouguerneau Finistère Rendez vous à la maison de garde au Korejou pour trembler de peur pendant les contes d’Halloween. Deux séances pour plus de frissons ! Les plus beaux déguisements enfants recevront une récompense.

Une garderie pour les parents sera mise en place à la buvette de l’association michmich.warzao@gmail.com +33 6 89 34 56 43 Rendez vous à la maison de garde au Korejou pour trembler de peur pendant les contes d’Halloween. Deux séances pour plus de frissons ! Les plus beaux déguisements enfants recevront une récompense.

Une garderie pour les parents sera mise en place à la buvette de l'association

