CONTES GIVRÉS POUR NOËL – MONIA LYORIT Walschbronn, 22 décembre 2022, Walschbronn.

Ils sont givrés ces contes car il y fait froid.

Contes du nord et de l’hiver, on y croisera des trolls, des créatures bizarres et des marmites magiques. Si ces contes sont givrés, ce n’est pas seulement à cause du climat et de la saison, c’est aussi, bien entendu, parce que la conteuse aime y mettre son petit grain de folie. En route vers les montagnes, le vent glacé et le gel !

45 min. Tout public dès 5 ans.

Spectacle offert par le Département de la Moselle dans le cadre de Noëls de Moselle.

