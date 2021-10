Contes givrés : Amédée Bricolo – “Premier amour de Samuel Beckett” Iguerande, 20 octobre 2021, Iguerande.

Contes givrés : Amédée Bricolo – “Premier amour de Samuel Beckett” 2021-10-20 20:00:00 – 2021-10-20 22:00:00 Montée du Bourg Espace culturel Jean-Luc Popelin

Iguerande Saône-et-Loire Iguerande

EUR 0 0 Après avoir longtemps exploré et métissé le jeu théâtral et le jeu clownesque, il fallait bien qu’Amédée s’attelle un jour à jouer un texte de Samuel BECKETT.

Le personnage du clown traverse toute l’œuvre de Beckett et dans « PREMIER AMOUR », il est bien présent ce déraciné, ce marchand de rêve qui offre au monde le spectacle de sa désillusion. Mais bien sûr le jeu du clown doit rester en filigrane dans l’interprétation des textes de Beckett. Car le rire chez Beckett est amer. Il renvoie à l’absurdité de la condition humaine. Franz Kafka parlait du rire muet, celui qui résonne bien plus longtemps. Et c’est aussi ce rire que l’on retrouve dans « PREMIER AMOUR ».

Réservation conseillée – Places limitées

mairie.iguerande@orange.fr +33 3 85 25 82 30 https://www.iguerande.fr/

