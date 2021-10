Villeneuve-d'Ascq Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- Nord, Villeneuve-d'Ascq « Contes fripons » Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

« Contes fripons » Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)-, 14 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Grange de la Ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo)-, le dimanche 14 novembre à 16:30

par l’association Dire-Lire Aujourd’hui, les conteuses vous réjouiront avec des contes populaires crus ou salés… juste ce qu’il faut ! Des histoires d’amour partagé et de libertinage, des relations hommes-femmes sans tabous !

8€, 5€* Tarif réduit ( moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, crédits-loisirs, carte FNCTA, Passeport loisirs aînés V d’ascq, Intermittents du spectacle, … ) sur présentation d’un justificatif. Abonnements à tarifs dégressifs.

Les relations hommes-femmes en toute liberté ! Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- 59650. Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

2021-11-14T16:30:00 2021-11-14T18:00:00

