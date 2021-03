Contes Francophones – Nantes en Francophonie – EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 26 mars 2021-26 mars 2021, Nantes.

2021-03-26

Horaire :

Gratuit : oui

3 Lectures de contes. « Contes Francophones » avec Georges M’Boussi, François Fampou, Fine Poaty, Ilham Bakal, Mue Mpuati Luemba, Romain Sokpe Bally-Kenguet… Depuis une vingtaine d’années Georges M’Boussi a eu le privilège de travailler auprès des plus prestigieux maîtres de théâtre. Parallèlement, il n’a cessé de mener une carrière de conteur. Georges M’Boussi est l’actuel directeur artistique de la compagnie Zenga-Zenga Théâtre.François Fampou se sert d’instruments africains plus ou moins connus du grand public pour nous faire voyager au fond d’une parole nourrie par l’Afrique orale, à la fois traditionnelle et contemporaine. Comédienne-conteuse-marionnettiste, Fine Poaty est convaincue que les meilleures passerelles sont constituées grâce à la culture et s’affirme comme une militante dans le domaine.Conteuse et chanteuse, Ilham Bakal a 4 spectacles de contes entremêlés de chants et écrits. Son amour pour le théâtre le conduit vers le théâtre indépendant et parallèlement, Mue Mpuati Luemba fait ses premières armes de comédien, metteur en scène de théâtre, conteur, cinéaste, auteur et animateur d’ateliers pédagogiques. Auteur de Les prisonniers du vent, Romain Sokpe Bally-Kenguet est aussi conteur et animateur d’ateliers pédagogiques. Organisée par la Maison de l’Afrique. Rendez-vous en ligne sur les réseaux sociaux de la Maison de l’Afrique : Facebook, Twitterdu 20 au 26 mars 2021Dans le cadre de Nantes en Francophonie

EN LIGNE / EN VISIO . Nantes