Contes fantastiques dans la forêt de Camicas La Teste-de-Buch, vendredi 19 juillet 2024.

Contes fantastiques dans la forêt de Camicas La Teste-de-Buch Gironde

Baladez-vous au travers de la Forêt de Camicas et de sa faune alternant pins maritimes mais aussi boisements mixtes et des chênaies pures. Une promenade illustrée de contes fantastiques, inspirés de légendes locales, racontés par des personnages costumés, qui captiveront toute la famille

La visite part à partir de 4 personnes et le maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 10:00:00

fin : 2024-07-19 12:00:00

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-latestedebuch.com

L’événement Contes fantastiques dans la forêt de Camicas La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2024-01-24 par OT La Teste-de-Buch