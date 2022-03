Contes & Fantaisies – Piano Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains 15 15 EUR Samedi 2 avril à 20h Récital piano solo et piano 4 mains

Schubert, Schumann, Ravel Thierry Rosback & Aglaya Zinchenko

Organisé par l’association “Pianos en Arbois” http://www.pianosenarbois.fr/5-Programmation.html Samedi 2 avril à 20h Récital piano solo et piano 4 mains

