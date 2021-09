Plaisir Médiathèque de la Mosaïque Plaisir, Yvelines Contes, fables et poésie en rythme Médiathèque de la Mosaïque Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Médiathèque de la Mosaïque, le vendredi 26 novembre à 20:00

Sylvie Mombo ouvre grand son répertoire : contes traditionnels venus des quatre coins du globe, histoires de son cru, fables et poésies… Elle le fait balancer, danser, caracoler, swinguer avec une joie et une énergie communicatives. Elle raconte la vie toute en contes… Et en musique. **Avec Sylvain Dupuis et Sylvie Mombo**

Médiathèque de la Mosaïque 98, avenue François-Mitterrand 78370 Plaisir

2021-11-26T20:00:00 2021-11-26T21:00:00

