[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES] Durant ces lectures d’une heure, l’interaction avec les enfants sera facilitée par une lecture dynamique marquée par différentes intonations. Ces belles et enrichissantes lectures permettront à tout un chacun de se questionner sur le droit à l’éducation et à la culture d’autrui, permettant à chaque enfant de s’ouvrir au monde à travers la présentation des traditions et de la culture sénégalaise. 20 enfants maximum sur chaque créneau et 1 accompagnateur par enfant. Contes adaptés pour les enfants de 4 à 10 ans. 3 séances dans l’après-midi: 15h-16h 16h-17h 17h-18h Organisé par Schola Africa et l’association « La Création Continue » Métro ligne 2 Mairie de Lille ou ligne 1 Rihour / V’Lille station Delasalle-Mediathèque

Gratuit sur inscription

Des lectures de contes traditionnels sénégalais à destination d’enfants seront proposées par une troupe de conteurs. Médiathèque Jean Lévy 32, rue Edouard Delesalle, Lille Lille Lille-Centre Nord

