Redon Ille-et-Vilaine Derrière le château de Caslou.

Venez charmer vos oreilles avec les conteurs de « La Jolie Vilaine » et les musiciens de l’Ecole de Musique Traditionnelle, avant de partager un goûter offert par la résidence des Charmilles.Contes et musique pour tous à partir de 5 ans.

Animation gratuite.En cas de mauvais temps, l’animation aura lieu dans la salle d’animation des Charmilles. mediatheque@redon-agglomeration.bzh +33 2 99 71 29 38 Derrière le château de Caslou.

