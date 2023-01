Contes et soupes Épinac Épinac Épinac Catégories d’Évènement: Épinac

Saône-et-Loire

Contes et soupes Épinac, 3 février 2023, Épinac Épinac. Contes et soupes Médiathèque Pablo Neruda place Charles de Gaulle Épinac Saône-et-Loire place Charles de Gaulle Médiathèque Pablo Neruda

2023-02-03 – 2023-02-03

place Charles de Gaulle Médiathèque Pablo Neruda

Épinac

Saône-et-Loire Épinac EUR 0 0 Venez écouter des contes en dégustant des soupes!

N’oubliez pas votre bol et votre cuillère place Charles de Gaulle Médiathèque Pablo Neruda Épinac

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Épinac, Saône-et-Loire Autres Lieu Épinac Adresse Épinac Saône-et-Loire place Charles de Gaulle Médiathèque Pablo Neruda Ville Épinac Épinac lieuville place Charles de Gaulle Médiathèque Pablo Neruda Épinac Departement Saône-et-Loire

Épinac Épinac Épinac Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinac-epinac/

Contes et soupes Épinac 2023-02-03 was last modified: by Contes et soupes Épinac Épinac 3 février 2023 Épinac Épinac Saône-et-Loire Médiathèque Pablo Neruda place Charles de Gaulle Épinac Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Épinac Épinac Saône-et-Loire