Lisieux Théâtre Lisieux Normandie Calvados, Lisieux Contes et Rencontres “Doré” Théâtre Lisieux Normandie Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Contes et Rencontres “Doré” Théâtre Lisieux Normandie, 29 juin 2022, Lisieux. Contes et Rencontres “Doré”

Théâtre Lisieux Normandie, le mercredi 29 juin 2022 à 19:00

Si, grâce à leur génie, C. Perrault et J. de la Fontaine sont devenus des références parmi les classiques de la littérature française, ils doivent une part de leur popularité au célèbre illustrateur G. Doré. Comédiens, danseurs, sculpteurs, peintres et musiciens se rencontrent dans un monde fantastique et romanesque.

Gratuit

0 Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char, Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-29T19:00:00 2022-06-29T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Théâtre Lisieux Normandie Adresse 2 rue au char, Lisieux Ville Lisieux lieuville Théâtre Lisieux Normandie Lisieux