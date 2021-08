Contes et rencontres – Des fleurs et des abeilles Nancray, 23 octobre 2021, Nancray.

Contes et rencontres – Des fleurs et des abeilles 2021-10-23 10:00:00 – 2021-08-22 18:00:00 Rue du Musée Musée des Maisons comtoises

Nancray Doubs Nancray

EUR Partez à la rencontre de passeurs de traditions qui perpétuent un savoir-faire, mêlent techniques ancestrales et innovation.

Faites une pause à l’ombre d’un grand chêne et retrouvez un passeur d’histoires pour une sieste contée. Il vous emmènera dans le monde du merveilleux et partagera avec vous la passion des mots.

Découverte du rôle des abeilles et autres pollinisateurs, conseils pour les apiculteurs débutants, vente de miel et produits dérivés de la ruche, causeries et rencontres, des animations pour petits et grands… (en partenariat avec le Syndicat Apicole du Doubs)

Contes de fleurs et d’abeilles, Emmanuelle FILIPPI HAHN, tout public dès 6 ans, de 14h30 à 17h30

Et si nous faisions un petit tour au jardin ? Des fleurs aux abeilles en passant par le miel, des contes savoureux et qui, parfois, ne manquent pas de piquant !

Une conteuse qui passe de l’humour à la fantaisie avec tendresse…

musee@maisons-comtoises.org +33 3 81 55 29 77 https://www.maisons-comtoises.org/calendrier/68/304-Contes-et-rencontres

