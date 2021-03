Nancray Nancray Doubs, Nancray Contes et rencontres au Musée des Maisons Comtoises Nancray Catégories d’évènement: Doubs

Contes et rencontres au Musée des Maisons Comtoises, 4 avril 2021-4 avril 2021, Nancray. Contes et rencontres au Musée des Maisons Comtoises 2021-04-04 – 2021-04-04 Rue du musée Musée des Maisons Comtoises

Nancray Doubs Nancray 9.5 EUR Partez à la rencontre de passeurs de traditions qui perpétuent un savoir-faire, mêlent techniques ancestrales et innovation. Faites une pause à l’ombre d’un grand chêne et retrouvez un passeur d’histoires pour une sieste contée. Il vous emmènera dans le monde du merveilleux et partagera avec vous la passion des mots.

Thématique : « La forêt, la faune et nous ».

+33 3 81 55 29 77 https://www.maisons-comtoises.org/calendrier/68/300-Contes-et-rencontres

