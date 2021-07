Pusy-et-Épenoux Pusy-et-Épenoux Haute-Saône, Pusy-et-Épenoux « Contes et racontottes » Pusy-et-Épenoux Pusy-et-Épenoux Catégories d’évènement: Haute-Saône

« Contes et racontottes » Pusy-et-Épenoux, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Pusy-et-Épenoux. « Contes et racontottes » 2021-07-16 – 2021-07-16 Salle des fêtes Rue de Batailley

De la cour de la ferme à la tour du château, quelques portraits de femmes issus de notre tradition, du temps où le réel tutoyait le merveilleux. Quelques visages d'hier qui dans le rire nous parlent aussi d'aujourd'hui. Intervenant: Compagnie Théâtre Envie. Tarif: 8€. Inscription auprès de la Maison du Tourisme. +33 3 84 76 07 82 https://www.facebook.com/compagnietheatreenvie/

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Pusy-et-Épenoux Étiquettes évènement : Autres Lieu Pusy-et-Épenoux Adresse Salle des fêtes Rue de Batailley Ville Pusy-et-Épenoux lieuville 47.67574#6.14739