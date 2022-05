Contes et poésie avec Michel Galaret Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Contes et poésie avec Michel Galaret Marcilhac-sur-Célé, 8 mai 2022

2022-05-08 15:30:00 15:30:00 – 2022-05-08

Marcilhac-sur-Célé Lot Marcilhac-sur-Célé Dans le cadre de la fête des plantes venez écouter les contes de Michel Gakaret un moment de poésie en famille ! michel.galaret@gmail.com +33 6 17 83 18 18 Michel GALARET

