Contes et mytho, 19 juin 2022, . Contes et mytho

2022-06-19 17:00:00 – 2022-06-19 8 8 EUR * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Deux pièces courtes où la magie, le conte et la mythologie tentent de rester au goût du jour, d’échapper aux oubliettes voire même de s’échapper tout court ! Avec les ateliers théâtre ados

Mise en scène Vanessa Rothkegel – Durée 45mn

dernière mise à jour : 2022-05-02

