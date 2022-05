Contes et Musiques du pays occitan Aix-en-Provence, 31 mai 2022, Aix-en-Provence.

Contes et Musiques du pays occitan Bastide du Parc Jourdan 8 Avenue Jules Ferry Aix-en-Provence

2022-05-31 16:45:00 16:45:00 – 2022-06-21 Bastide du Parc Jourdan 8 Avenue Jules Ferry

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un environnement sonore, vocal et musical, qui amènera petits et grands à entrer dans l’imaginaire collectif du pays occitan.



Amis de longue date, André Gabriel, musicologue, professeur de galoubet tambourin aux conservatoires d’Avignon et de Marseille et Rémy Salamon, conteur de la tradition occitane ont réunis leur compétences pour offrir quatre

animations où la musique des mots dialogue avec l’histoire contée par chaque

instrument.



Sur le parvis de la bastide du Parc Jourdan, les “Dimarç de l’Ostau / Dimars de l’Oustau” donneront à entendre des textes en français émaillés de provençal ainsi que les sonorités des divers instruments traditionnels : instruments à sifflet, instruments à anche simple, instruments à friction, instruments à cordes et percussions diverses …

4 rendez-vous pour voir et écouter : le galoubet-tambourin, le violon, le fresteu, flûtets et de flûtes, le tambourin à cordes, le rebec, le violon sabot, le cor de chamois, la vielle à roue et les gestes, attitudes, expressions et silences du conteur

Bastide du Parc Jourdan 8 Avenue Jules Ferry Aix-en-Provence

