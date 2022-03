Contes et musiques de la Téranga par Souleymane Mbodj Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Contes et musiques de la Téranga par Souleymane Mbodj Bibliothèque Assia Djebar, 14 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 16h00 à 17h00

gratuit

La Téranga est un concept Wolof au Sénégal qui regroupe les valeurs de partage, d’hospitalité et de d’accueil Partez à la découverte de contes de sagesse, animaliers et initiatiques en compagnie de Souleymane Mbodj. Les contes sont accompagnés dans leur voyage par des chants, des rythmes et des mélodies. Le samedi 14 mai à 16h00, pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscriptions auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 84 82 19 50 ou par mail à bibliotheque.assia-djebar@paris.fr Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn Paris 75020

1 : Porte de Vincennes (Paris) (275m) 351 : Hilsz – Lagny – Davout (Paris) (23m)

Contact : 01 84 82 19 50 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-assia-djebar-19114 https://fr-fr.facebook.com/BibAssiaDjebarParis/ https://twitter.com/BibAssiaDjebar Enfants;Littérature;Spectacle musical

2022-05-14T16:00:00+01:00_2022-05-14T17:00:00+01:00

Bruno Arbesu

