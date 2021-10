Marmoutier Marmoutier 67440, Marmoutier Contes et Musique : Sorcières ! Dans le cadre du festival VOOLP Marmoutier Marmoutier Catégories d’évènement: 67440

Marmoutier 67440 Marmoutier Laissez-vous emmener à travers le monde par la Branchue à la rencontre des sorcières.

Contes pour voyager autour du monde à califourchon sur un balai.

Avec Léa PELLARIN (Conteuse) et Philippe BERGER (Orgue)

Organisé dans le cadre du festival VOOLP Tout public

Gratuit

Réservation obligatoire : 03 88 71 46 84 / contact@cip-pointdorgue.fr

Dimanche 31 octobre à 17h / Durée 1h30

