Médiathèque Jacques-Prévert, le samedi 4 juin à 18:00

Les contes de ce soir sèment à la volée de grandes brassées de tendresse et de sagesse. Car comment vivre heureux si le cœur n’est pas nourri de l’une et de l’autre ? C’est à une belle moisson que vous êtes conviés ! **_Martine -Laure Bertrand, conteuse et autrice_** **_Madeleine Chassang, flûte_** _Adultes – Sur réservation_

Musique des mots, musique de la flûte traversière. Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois

2022-06-04T18:00:00 2022-06-04T19:30:00

