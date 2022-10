Contes et musique : frissons d’Halloween Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise Catégories d’évènement: Asnières-sur-Oise

Val-d'Oise

Contes et musique : frissons d’Halloween Asnières-sur-Oise, 30 octobre 2022, Asnières-sur-Oise. Contes et musique : frissons d’Halloween

Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise Val-d’Oise

2022-10-30 15:30:00 15:30:00 – 2022-10-30 Asnières-sur-Oise

Val-d’Oise EUR Et si on jouait à se faire (un peu) peur ? Pour Halloween, le conteur Clément Turin et le musicien Sébastien Collinet ont imaginé un nouveau spectacle en s’aventurant dans « Le champs des sorciers »… +33 1 30 35 58 00 https://www.royaumont.com/evenement/contes-et-musique-frissons-dhalloween/?date=30/10/2022T15:30 Asnières-sur-Oise

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Asnières-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Asnières-sur-Oise Adresse Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise Val-d'Oise Ville Asnières-sur-Oise lieuville Asnières-sur-Oise Departement Val-d'Oise

Contes et musique : frissons d’Halloween Asnières-sur-Oise 2022-10-30 was last modified: by Contes et musique : frissons d’Halloween Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise 30 octobre 2022 Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise Val-d'Oise Asnières-sur-Oise val d'oise

Asnières-sur-Oise Val-d'Oise