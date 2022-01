CONTES ET MUSIQUE DE GRÈCE : Compagnie « un Nuage en Pantalon » Alhambra, 6 mars 2022, Genève.

CONTES ET MUSIQUE DE GRÈCE : Compagnie « un Nuage en Pantalon »

Alhambra, le dimanche 6 mars à 16:00

Deux contes fabuleux et mystérieux, dans lesquels la musique grecque fait surgir ses mélodies, ses rythmes et ses instruments multicolores : cordes pincées, sonorités orientales, danses entraînantes… C’est la lumière de la Grèce que l’on voit et que l’on entend ! L’histoire d’un château, d’une famille royale et d’un mystère qui éclate… Dans les écuries du palais, chaque nuit, des chevaux d’une grande valeur disparaissent… La vie de tout le palais s’affole, un prince et un étonnant instrument de musique, le bouzouki, vont aider à mener l’enquête… Une histoire de peur, de solitude et de courage… Puis place aux rochers, aux pâturages, brebis et flûtiaux : le second récit nous mène dans la Grèce de la campagne et de la montagne. Un berger riche et costaud aime souffler dans son instrument quand il garde ses moutons. Mais son troupeau suscite la convoitise… et le voilà prisonnier, destiné à mourir… Sa fiancée et une fois encore la musique le sauveront, avec ruse et malice, des mains des brigands. La compagnie « Un nuage en pantalon » invitent à vivre un spectacle riche en aventures théâtrales et musicales, pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents… Tous en Grèce, tous en scène ! ——– Avec la compagnie « Un nuage en pantalon » : Soledina Camesi – musicienne (harpe) et comédienne Jason Zacharakis – compositeur et musicien (bouzouki) Yanis Bitsakis – musicien Christophe Ollivier – musicien Gilles Decorvet – conteur et musicien (clarinette) Rafael Haro – illustrateur …avec la participation des danseurs Pantelis Vervatidis et Rose-Marie Haemmerlé Portes : 16h Concert : 17h

De CHF 8.- à CHF 15.-

Les ADEM présentent la Compagnie « un Nuage en Pantalon » concert à l’Alhambra le 06 mars 2022

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



