Abbaye Saint-Arnoul, le samedi 18 septembre à 10:30

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la Médiathèque de Crépy-en-Valois délocalise ses séances de bébés-lecteurs, en plein air, dans un amphithéâtre naturel aux abords de l’abbaye Saint-Arnoul. A 10h30, accompagnée de la musique de Luc, Emilie guidera les tout-petits au coeur des histoires de Crépy-en-Valois. Animation libre et gratuite, adaptée aux plus petits. Rendez-vous près de l’abbaye Saint-Arnoul, place saint-Simon. En cas de pluie, la séance aura lieu au Musée de l’archerie et du Valois (rue Gustave Chopinet) Durée approximative : 30 mn

Entrée libre selon les conditions sanitaires en vigueur à la date de l’évènement

Abbaye Saint-Arnoul Place Saint-Simon – 60800 Crépy-en-Valois

