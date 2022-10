Contes et merveilles de Noël” aux Plomarc’h Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistre

Contes et merveilles de Noël” aux Plomarc’h Douarnenez, 11 décembre 2022, Douarnenez. Contes et merveilles de Noël” aux Plomarc’h

Site des Plomarc’h Douarnenez Finistre OT PAYS DE DOUARNENEZ

2022-12-11 16:00:00 – 2022-12-11 18:00:00 Douarnenez

Finistre Douarnenez Dimanche 11 décembre à 16h et 18h : “Contes et merveilles de Noël” aux Plomarc’h

Participation : 4 euros par adulte, gratuit pour les enfants. +33 7 89 21 62 51 Douarnenez

dernière mise à jour : 2022-10-06 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

Détails Catégories d’évènement: Douarnenez, Finistre Autres Lieu Douarnenez Adresse Site des Plomarc'h Douarnenez Finistre OT PAYS DE DOUARNENEZ Ville Douarnenez lieuville Douarnenez Departement Finistre

Douarnenez Douarnenez Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douarnenez/

Contes et merveilles de Noël” aux Plomarc’h Douarnenez 2022-12-11 was last modified: by Contes et merveilles de Noël” aux Plomarc’h Douarnenez Douarnenez 11 décembre 2022 Douarnenez Finistre Site des Plomarc'h Douarnenez Finistre OT PAYS DE DOUARNENEZ

Douarnenez Finistre