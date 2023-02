CONTES ET MÉGALITHES AVEC LES CONTEURS DE LOGRES Gennes-Val-de-Loire Catégories d’Évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

CONTES ET MÉGALITHES AVEC LES CONTEURS DE LOGRES, 23 février 2023, Gennes-Val-de-Loire . CONTES ET MÉGALITHES AVEC LES CONTEURS DE LOGRES Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

2023-02-23 09:30:00 – 2023-02-23 12:00:00 Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire Les Conteurs de Logres vous proposent une balade de deux heures et demi entre bois et mégalithes, où six histoires vous sont contées ! Gennes-Val-de-Loire

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Gennes-Val-de-Loire Adresse Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Ville Gennes-Val-de-Loire lieuville Gennes-Val-de-Loire Departement Maine-et-Loire

CONTES ET MÉGALITHES AVEC LES CONTEURS DE LOGRES 2023-02-23 was last modified: by CONTES ET MÉGALITHES AVEC LES CONTEURS DE LOGRES Gennes-Val-de-Loire 23 février 2023 Gennes-Val de Loire Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire maine-et-loire

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire